Россия готова урегулировать конфликт на Украине мирным путем. Об этом в интервью Breitbart News заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Русские на самом деле хотят мирного урегулирования. Обе стороны пытаются понять, что это для них значит. Наша задача — собрать их в одном месте и показать, что альтернативы мирному урегулированию не отвечают ни чьим интересам», — сказал он.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Уиткофф рассказал об ультиматуме Трампа России и Украине

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.