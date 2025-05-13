Ультиматум Трампа и темы переговоров: главные заявления Уиткоффа по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Breitbart News рассказал об ультиматуме Дональда Трампа по украинскому кризису и назвал «основные оставшиеся вопросы, требующие решения». «Рамблер» собрал главные заявления Уиткоффа.

Об ультиматуме Трампа

Уиткофф выразил надежду, что прямые переговоры РФ и Украины состоятся в ближайшее время. Он заявил, что Трамп «предъявил ультиматум» Украине и России, заявив, что обеим сторонам необходимо «добиться прогресса в достижении прочного мира», в противном случае США выйдут из переговорного процесса.

«Я думаю, если США отстранятся от этого конфликта, <…> это будет плохим результатом для всех. Это плохо для европейцев, это плохо для украинцев, и я не думаю, что это хорошо для россиян. Я думаю, что россияне на самом деле хотят мирного урегулирования, и обе стороны пытаются понять, что это значит для них», - подчеркнул спецпосланник Трампа.

Он добавил, что США стремятся посадить стороны конфликта «в одну комнату за один стол». Уиткофф отметил, что «решения работают, когда есть прямые переговоры».

«То, что мы предлагаем, - это прямые переговоры между двумя сторонами как можно скорее», - заключил Уиткофф.

Об основных темах переговоров

По словам спецпосланника Трампа, к «основным оставшимся вопросам, которые требуют решения», относятся детали, касающиеся территорий, Запорожской АЭС и доступа Украины к важным водным путям - Днепру и Черному морю. Уиткофф считает, что эти вопросы решаемы.

«Здесь есть вещи, которые, как я думаю, будет несложно решить, если мы посадим стороны за стол переговоров, они поговорят друг с другом, мы сузим круг вопросов, а затем придумаем компромиссы и креативные решения для каждой из проблем», - заявил Уиткофф.

Он назвал ЗАЭС «чем-то вроде жемчужины в короне» из-за количества электроэнергии, которое она способна производить. По его словам, сейчас станция является «большой частью дискуссии».

«Я думаю, мы многое сделали, чтобы сузить круг вопросов. Основные камни преткновения сводятся к пяти регионам. <…> Речь идет о том, как мы собираемся оценивать, где находится линия фронта, где находятся войска и административные линии», - отметил спецпосланник Трампа.

Уиткофф подчеркнул, что США ведут «неофициальный разговор» с обеими сторонами по этими вопросами, но хотят прямого диалога.

«Без Путина сделки не будет»

Уиткофф отметил, что участвует в переговорах не только с Россией, но также с украинскими чиновниками и с советниками по национальной безопасности из Британии, Франции, Германии, Италии. Однако важнейшей составляющей является воля президента РФ Владимира Путина.