"Не зря с Зеленским целуется на публику": вокруг Макрона разгорается новый скандал
Скандал вокруг недавней поездки Макрона на поезде не спешит утихать. Помимо странного порошка, состав которого до сих пор вызывает споры, находящегося на столике президента, теперь говорят о подозрительной салфетке в кадре. Подробности выяснял «Царьград».
Макрону стыдно
Европейцы не любят неудобные вопросы, и Макрон не исключение. Дошло до того, что кадры с Макроном, разбираемые в Сети, прокомментировал Елисейский дворец.
«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку наркотиками. Эту ложную информацию распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны. Остерегайтесь манипуляций», - говорится в сообщении.
И вообще «это платок», как говорят в пресс-службе.
Ранее интернет взорвали кадры с французским президентом, пытающимся убрать со столика пакетик с непонятным порошком. Сразу же появились слухи, что президент Франции не так уж «чист». За тем же столом с Макроном сидел и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Немец занимался тем, что прятал не менее подозрительную ложечку. Как говорят эксперты, Макрон уже не в первый раз делает подобные странные вещи. Еше раньше французский лидер снял дорогие часы под столом, чтобы журналисты не заметили, но заметили все.
Скандалом с салфеткой, ложечкой и пакетиком в спецвагоне прокомментировал профайлер Илья Анищенко. Как говорит эксперт, на столе он видит то же, что и все — салфетку, но без следов наркотических веществ. Что касается Мерца, тоже непонятно, действительно ли он что-то прячет или же у внимательной публики разыгралась фантазия. Хотя кое-что странное на кадрах все же есть: Макрон очень испуган тем, что не успел убрать салфетку со стола. Он начинает ее прятать, когда смысла в этом нет.
«Левой рукой он хватает [салфетку] и переминает её. Это у него такой двойной блок. [Макрон] сначала пугается, потом осматривается - и ему становится стыдно за то, что здесь валяется салфетка», - поясняет эксперт.
Как говорит Анищенко, французский президент демонстрирует классическую реакцию стыда. Он поджимает губы, уголки опускаются. Чувствуется напряжение в его теле, он смущен тем, что не успел спрятать «улику».
"Её оставили, или он оставил, или кто-то другой оставил, непонятно", - говорит Анищенко.
Профайлер продолжает — Макрон обладает истероидным нарциссическим типом личности, ему важно то, каким его видят окружающие, что в принципе логично, учитывая, что он представляет всю страну.
«Обладатели истероидного нарциссического типа - это люди, которым важна публичность, не зря они постоянно с Зеленским улыбаются, целуются, обнимаются на публику широкими жестами. Видите, Макрон сел во главе стола, он главный в этой коалиции, там как бы Франция - впереди планеты всей. Поэтому нужно показать, что мы такие крутые и замечательные. А тут какая-то салфетка валяется - с насморком, не с насморком [неважно]», - поясняет эксперт.
У Макрона не получается контролировать эмоции, весь испуг и стыд на его лице. Отшутиться у президента тоже не получилось.
«Он испугался, что она тут валяется и попадёт во все кадры. И попало везде. Это классический, хороший испуг. Я даже взял это видео для тренингов. Чтобы показывать пример эмоций - испуга и стыда, как они проявляются в неожиданной ситуации», - завершил профайлер.