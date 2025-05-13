Скандал вокруг недавней поездки Макрона на поезде не спешит утихать. Помимо странного порошка, состав которого до сих пор вызывает споры, находящегося на столике президента, теперь говорят о подозрительной салфетке в кадре. Подробности выяснял «Царьград».

Макрону стыдно

Европейцы не любят неудобные вопросы, и Макрон не исключение. Дошло до того, что кадры с Макроном, разбираемые в Сети, прокомментировал Елисейский дворец.

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку наркотиками. Эту ложную информацию распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны. Остерегайтесь манипуляций», - говорится в сообщении.

И вообще «это платок», как говорят в пресс-службе.

Ранее интернет взорвали кадры с французским президентом, пытающимся убрать со столика пакетик с непонятным порошком. Сразу же появились слухи, что президент Франции не так уж «чист». За тем же столом с Макроном сидел и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Немец занимался тем, что прятал не менее подозрительную ложечку. Как говорят эксперты, Макрон уже не в первый раз делает подобные странные вещи. Еше раньше французский лидер снял дорогие часы под столом, чтобы журналисты не заметили, но заметили все.

Скандалом с салфеткой, ложечкой и пакетиком в спецвагоне прокомментировал профайлер Илья Анищенко. Как говорит эксперт, на столе он видит то же, что и все — салфетку, но без следов наркотических веществ. Что касается Мерца, тоже непонятно, действительно ли он что-то прячет или же у внимательной публики разыгралась фантазия. Хотя кое-что странное на кадрах все же есть: Макрон очень испуган тем, что не успел убрать салфетку со стола. Он начинает ее прятать, когда смысла в этом нет.

«Левой рукой он хватает [салфетку] и переминает её. Это у него такой двойной блок. [Макрон] сначала пугается, потом осматривается - и ему становится стыдно за то, что здесь валяется салфетка», - поясняет эксперт.

Как говорит Анищенко, французский президент демонстрирует классическую реакцию стыда. Он поджимает губы, уголки опускаются. Чувствуется напряжение в его теле, он смущен тем, что не успел спрятать «улику».

"Её оставили, или он оставил, или кто-то другой оставил, непонятно", - говорит Анищенко.

Профайлер продолжает — Макрон обладает истероидным нарциссическим типом личности, ему важно то, каким его видят окружающие, что в принципе логично, учитывая, что он представляет всю страну.

«Обладатели истероидного нарциссического типа - это люди, которым важна публичность, не зря они постоянно с Зеленским улыбаются, целуются, обнимаются на публику широкими жестами. Видите, Макрон сел во главе стола, он главный в этой коалиции, там как бы Франция - впереди планеты всей. Поэтому нужно показать, что мы такие крутые и замечательные. А тут какая-то салфетка валяется - с насморком, не с насморком [неважно]», - поясняет эксперт.

У Макрона не получается контролировать эмоции, весь испуг и стыд на его лице. Отшутиться у президента тоже не получилось.