Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложения Катара передать для него самолет. Об этом он написал в социальной сети Тruth Social.

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Трамп ответил на планы Катара подарить ему самолет и задался вопросом, почему американские военные и налогоплательщики, должны платить сотни миллионов долларов за то, что можно получить бесплатно.

«Сэкономленные средства будут потрачены вместо этого на то, чтобы сделать Америку снова великой. Только глупец не принял бы этот подарок от имени нашей страны», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Трампу подарят «летучий дворец» за 400 миллионов долларов. Американский президент получит от королевской семьи Катара сверхроскошный самолет Boeing 747-8.