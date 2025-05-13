Германия, Франция, Великобритания и Польша фактически выдвинули ультиматум президенту России Владимиру Путину по Украине, Запад введет новые санкции, если РФ «не прекратит атаки».

Об этом пишет агентство Bloomberg, отмечая, что президент США Дональд Трамп поддержал заявление европейцев.

«Канцлер Германии Фридрих Мерц , президент Франции Эммануэль Макрон , президент Великобритании Кейр Стармер и президент Польши Дональд Туск в субботу вместе посетили Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Зеленскому, и фактически выдвинули Путину ультиматум, предупредив, что в понедельник начнется новый процесс санкций, если Россия не прекратит свои атаки на Украину», — говорится в сообщении издания.

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Источники Bloomberg сообщили, что «Трамп одобрил их заявление и в частных беседах ясно дал понять, что поддержит их — даже с дополнительными санкциями, если это будет необходимо».

По оценке агентства, Трамп в последние недели больше координировал свои действия со своими европейскими союзниками и украинцами, пытаясь якобы «оказать давление на Путина».

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.