У Байдена обнаружили проблемы с простатой

Экс-президент США Джо Байден 9 мая провел в больнице, где ему провели обследование после обнаружения у него новообразования в предстательной железе.

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Об этом сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

«Бывший президент Джозеф Р. Байден провел прошедшую пятницу в больнице в Филадельфии после того, как в его простате обнаружили небольшой узелок», — говорится в публикации.

Журналисты подчеркнули, что мужчины его возраста, а Байдену 82 года, часто испытывают проблемы с предстательной железой. Какие-либо другие сведения о состоянии здоровья бывшего президента США, а также результаты обследования источник сообщать отказался.

До этого журналисты The Daily Mail заметили на руке Байдена крупный синяк, какой был у королевы Великобритании Елизаветы II незадолго до того, как стало известно о ее болезни. Представители СМИ разглядели пятно размером с монету темно-фиолетового цвета на левой руке политика. Оно было частично скрытом макияжем.

Загадочная отметина вызвала волну обсуждений в интернете. Некоторые предположили, что Байден чем-то болен, и ему делали укол в вену на кисти.