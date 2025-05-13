Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что НАТО и ЦРУ занимаются антироссийской пропагандой, чтобы ввести в заблуждение жителей западных стран. Об этом он написал в соцсети X.

Малинен рассказал, что его семья была тесно связана с Россией на протяжении десятилетий. Имение его родственников находилось неподалеку от границы с РФ, также члены его семьи работали в посольствах Финляндии в России.

Малинен заявил, что в последние три года «русофобские аналитики, понятия не имеющие, что такое Россия», распространяли дезинформацию о стране в огромных масштабах. Их целью он назвал настроить людей враждебно по отношению к России и дискредитировать нейтральных аналитиков.

«Эта кампания по дезинформации, естественно, была частью антироссийских усилий, финансируемых НАТО и ЦРУ», - подчеркнул Малинен.

По его мнению, обилие дезинформации и пропаганды оставило большинство жителей западных стран «полностью заблуждающимися относительно России». Малинен заявил, что «понимающие и знающие» эксперты должны это просто принять.

Ранее Малинен заявил, что Финляндии необходимо срочно наладить отношения с Россией. По его мнению, благодаря нормализации отношений Россия и США могут сформировать экономическое партнерство «по примеру 1990-х годов». Малинен задался вопросом, «совершит ли Финляндия экономическое самоубийство, оставшись в стороне, или запрыгнет в последний вагон».