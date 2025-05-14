На предстоящем саммите НАТО обсудят военные расходы, а не Украину

Предстоящий саммит НАТО будет сосредоточен на теме роста военных расходов и наращивания производства, а не на вступлении Украины в военный блок. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Отмечается, что саммит будет короче, чем предыдущие, и по его итогам стороны примут короткую декларацию.

Как следует из текста, страны НАТО работают над повышением расходов на оборону до 5% от ВВП к 2032 году, чтобы удовлетворить требования президента США Дональда Трампа. В то же время отмечается, что на сегодняшний день ни одна страна не достигла этого порога.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предлагает странам-участницам увеличить военные расходы до 3.5% от ВВП и еще 1.5% тратить на другие вещи, также связанные с обороной. Странам военного блока были высланы детализированные и засекреченные перечни вооружений, которые будут обсуждаться внутри альянса, пишет Bloomberg.

9 мая премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте направил официальное обращение к руководству стран — членов альянса с просьбой увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2032 году.