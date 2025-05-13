Названы последствия выхода США из переговорного процесса

Выход США из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта может стать критичным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Николай Топорнин. Он объяснил, что такой шаг заметно отодвинет перспективы мира.

«Последствия выхода США, президента Дональда Трампа из переговоров простые — это дополнительные пакеты санкций. И европейских, и американских, — сказал политолог. — США могут полностью выйти из мирного урегулирования, но никто кроме них этим больше не занимается. И тогда все, никаких контактов больше не будет, военные действия продолжатся, перспектива мира исчезнет. Так что угроза такого шага со стороны Штатов — действительно очень серьезна».

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Топорнин убежден, что урегулирование украинского конфликта без посредничества США практически невозможно, поскольку без участия Вашингтона стороны отказываются идти на диалог.

«Я уверен, что без США ничего не будет. Мы даже встретиться не можем», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф заявил, что Трамп в ультимативной форме настаивает на прямых переговорах России и Украины. В противном случае, по его словам, США выйдут из процесса урегулирования конфликта на Украине.