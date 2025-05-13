Посол Яковенко: элиты стирают идентичность стран ЕС
Элиты пытаются стереть национальную идентичность европейских стран, унифицировать население, чтобы лучше его контролировать. Такое мнение высказал заместитель генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, пишет РИА Новости.
По его словам, этот процесс идет с 1980-х годов, а с окончанием холодной войны «взялись за реабилитацию - исподволь - нацизма».
«Не мытьем, так катаньем истеблишмент хочет всех загнать в одну наднациональную казарму, очистить всех европейцев от их истории и их идентичности. В этом и заключается тоталитарное нутро либерализма - всех уравнять по наименьшему общему знаменателю, дабы можно было управлять послушным стадом по Оруэллу», - пояснил дипломат.
При этом Яковенко обратил внимание на то, что переписать историю XX века европейским элитам мешает существование России, а восьмидесятилетие Победы «не могло не возбудить ненависть в европейских элитах».
«Впрочем, она существовала всегда, и еще маршал Георгий Константинович Жуков предупреждал, что Запад нам никогда не простит нашей Победы. Собственно, нам не простили и победу над Наполеоном: именно к ней восходит дошедшая до абсурда и полного саморазоблачения политика сдерживания России», - констатировал он.
Напомним, что Литва, Латвия и Эстония запретили самолетам премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича, которые направлялись на празднование 80-летия Победы в Москве, пролет через свое воздушное пространство. А глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что поездки европейских лидеров в Москву «будут иметь последствия».
В свою очередь спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко констатировала, что глава Евродипломатии Кая Каллас и подобные ей западные политики живут в парадигме оправдания фашизма. По ее словам, в некоторых западных странах «происходит второе пришествие нацизма» и одновременно идут попытки нивелировать вклад СССР в Победу.