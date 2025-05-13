Элиты пытаются стереть национальную идентичность европейских стран, унифицировать население, чтобы лучше его контролировать. Такое мнение высказал заместитель генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, пишет РИА Новости.

По его словам, этот процесс идет с 1980-х годов, а с окончанием холодной войны «взялись за реабилитацию - исподволь - нацизма».

«Не мытьем, так катаньем истеблишмент хочет всех загнать в одну наднациональную казарму, очистить всех европейцев от их истории и их идентичности. В этом и заключается тоталитарное нутро либерализма - всех уравнять по наименьшему общему знаменателю, дабы можно было управлять послушным стадом по Оруэллу», - пояснил дипломат.

При этом Яковенко обратил внимание на то, что переписать историю XX века европейским элитам мешает существование России, а восьмидесятилетие Победы «не могло не возбудить ненависть в европейских элитах».

«Впрочем, она существовала всегда, и еще маршал Георгий Константинович Жуков предупреждал, что Запад нам никогда не простит нашей Победы. Собственно, нам не простили и победу над Наполеоном: именно к ней восходит дошедшая до абсурда и полного саморазоблачения политика сдерживания России», - констатировал он.

Напомним, что Литва, Латвия и Эстония запретили самолетам премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича, которые направлялись на празднование 80-летия Победы в Москве, пролет через свое воздушное пространство. А глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что поездки европейских лидеров в Москву «будут иметь последствия».

В свою очередь спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко констатировала, что глава Евродипломатии Кая Каллас и подобные ей западные политики живут в парадигме оправдания фашизма. По ее словам, в некоторых западных странах «происходит второе пришествие нацизма» и одновременно идут попытки нивелировать вклад СССР в Победу.