Уиткофф рассказал о главном условии в заключении соглашения по Украине

Мирного соглашения по Украине без одобрения президента России Владимира Путина не может быть. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает ТАСС.

В Кремле сообщали, что российский президент Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили инициативу о возобновлении прямых российско-украинских переговоров. Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.

Уиткофф назвал главные темы на переговорах по урегулированию на Украине

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».