Президент России Владимир Путин, предложив Киеву начать прямые переговоры с 15 мая в Стамбуле, лишил европейцев шанса участвовать в этом процессе, так как формат того не предусматривает. Об этом заявил экс-советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

«Предложение Путина четко говорит о том, что нужно России: честные переговоры, они всегда говорили, что готовы к переговорам. Но им не нужны европейцы и другие стороны», — отметил он.

Бо признал, российское предложение о переговорах куда более конструктивное, нежели постоянные ультиматумы главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных партнеров.

Экс-советник уверен, что при прямом формате общения Кремль сможет убедить Украину заключить мир. Предложение российского лидера Путина, по его мнению, предоставило шанс на урегулирование конфликта.

Ранее «МК» писал, что правительства Франции и Британии настроены по отношению к России воинственно и хотят вечной войны до последнего украинца.