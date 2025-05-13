Раскрыто, кто представит Россию и Украину на переговорах в Турции

Переговоры России и Украины, запланированные на 15 мая в Стамбуле, пройдут на уровне делегаций. Такое предположение высказал турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

«В Стамбуле начнутся межделегационные обсуждения», — передает слова Озера РИА Новости.

Он отметил, что Украина пока не отменила закон, который запрещает мирные переговоры с Россией, поэтому приглашение президента Украины Владимира Зеленского своему российскому коллеге Владимиру Путину воспринимается как дипломатический шаг.

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Основные обсуждения, по мнению Озера, состоятся между экспертами, хотя это не исключает возможности начала переговоров. Турция может сыграть важную роль в этом процессе благодаря своему опыту и доверию сторон. Президент России ранее выразил готовность к прямым переговорам, а Зеленский выдвинул условия для начала диалога, в частности, прекращение огня со стороны России. Президент США Дональд Трамп призвал Киев принять предложение Путина для определения возможности мирного соглашения.