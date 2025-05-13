Пока вы спали: нападение на дом Стармера и новые правила Каннского фестиваля

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Кандидат в президенты Польши обещает не допустить вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен заявил, что не допустит вступления Украины в НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на предвыборные дебаты.

"Я не соглашусь на отправку польских войск на Украину, не соглашусь на принятие Украины в НАТО", - сказал Ментцен в ходе дебатов.

Он также добавил, что не хочет, чтобы Польшу втянули в конфликт и чтобы там гибли польские солдаты.

В столице Ливии начались столкновения

В столице Ливии Триполи начались столкновения. Во время стрельбы погиб глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Al Wasat.

"Глава управления поддержания стабильности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли убит в понедельник вечером в штабе 444-й бригады военного округа Триполи", — говорится в публикации.

Звуки стрельбы слышны в районах Айн-Зара и Салах Ад-Дин на юге Триполи.

Каннский кинофестиваль запретили посещать в обнаженном виде

Организаторы Каннского кинофестиваля ввели новые правила дресс-кода. Так, например, гостям запрещено посещать мероприятие в обнаженном виде, пишет РИА Новости со ссылкой на издание People.

"Согласно официальному сайту с часто задаваемыми вопросами по мероприятию, "нагота запрещается на красной дорожке, а также на любой другой территории фестиваля" из "соображений приличия", - сообщает издание.

По новым правилам гостям запрещается посещать кинофестиваль в объемных нарядах, особенно с длинным шлейфом, а также в кроссовках. Те же, кто планирует посетить показы фильмов в Большом театре Люмьер, должны быть в вечерних костюмах.

Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 13 по 24 мая.

В Британии расследуют нападение на дом премьера

В Великобритании ведется расследование предполагаемого нападения на дом британского премьер-министра Кира Стармера, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

"Контртеррористическая полиция ведет расследование предполагаемого нападения с применением "зажигательной бомбы" на дом Кира Стармера", - говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе лондонской полиции рассказали, что ведется расследование после сообщений о пожаре в доме премьер-министра. Однако представитель полиции не уточнил, считают ли данный инцидент намеренным поджогом.

Мадуро призвал Европу не мешать диалогу Москвы и Киева

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко осудил попытки европейских лидеров оказывать давление на Россию в связи с инициативой Москвы начать прямые переговоры с Киевом. Он назвал такие действия шантажом и угрозой миру, пишет РИА новости со ссылкой на телепрограмму "С Мадуро +".

"Президент (России Владимир - ред.) Путин выдвинул серьёзное предложение, и тут выходит Европа с шантажом. Неужели народы Европы поддержат ещё одну войну? Почему европейские элиты хотят войны, милитаризма и безумия насилия?" - заявил президент Венесуэлы в эфире своей телепрограммы.

По его словам, европейские правящие круги вновь, как и в XX веке, вступили в фазу "абсолютного безумия" и стремятся к разрушению.