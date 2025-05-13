Украина уже проиграла России и глава страны Владимир Зеленский должен либо признать сложившуюся реальность и согласиться на соглашение, либо продолжать игнорировать ее, рискуя военным поражением. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

"Украина может либо признать реальность и дипломатически согласиться на сделку сейчас, либо продолжить игнорировать реальность и увеличить шансы того, что страна потерпит прямое военное поражение", — говорится в материале издания.

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Там добавили, что второй вариант обернется для Киева большими потерями.

Зеленский не единственный, кто препятствует прекращению конфликта. У него есть и другие советники, которые тоже играют свою роль в этом процессе, заключили в материале.