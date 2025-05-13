Bloomberg: ЕС будет давить на США по вопросу санкций после переговоров в Стамбуле

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Европейские лидеры будут ждать итогов переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной, прежде чем давить на США по вопросу введения новых санкций против Москвы. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

США решат судьбу новых санкций против России по итогам переговоров в Стамбуле
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По данным собеседников агентства, по итогам переговоров американских и европейских чиновников в понедельник стало ясно, что Вашингтон намерен дождаться результата возможной встречи между Москвой и Киевом в Стамбуле, прежде чем принимать какие-либо решения по рестрикциям.

Как пишет Bloomberg, если президент Владимир Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня 15 мая, европейские лидеры призовут американского лидера Дональда Трампа ввести санкции.

В то же время источники указали, что США не дали четкого ответа, готовы ли они ввести новые рестрикции, и что планируют делать в случае отказа российского лидера от визита в Турцию.

До этого немецкая газета Handelsblatt писала, что очередной 17-й пакет санкций Евросоюза против России оказался «минимальным консенсусом», согласование жестких мер не будет обсуждаться в Брюсселе.

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