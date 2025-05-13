Представитель МИД КНР не стал терпеть критику Украиной парада Победы и участия в торжественном мероприятии китайских солдат. Об этом сообщило издание Tencent.

Дипломат представил три аргумента в пользу участия солдат КНР. Первый — уважение к героям Второй Мировой Войны и стремление защищать память о них.

Минск: Китайские военнослужащие прибыли для участия в параде 9 мая

В качестве второго аргумента представитель МИД Китая назвал то, что Россия и КНР вместе сражались против фашизма и поддерживали друг друга. Дружбу между двумя странами он назвал достоянием народов, у которых общая судьба.

Третий аргумент — заявление Украины является «надругательством над историей и победой во Второй мировой войне» и бросает вызов справедливости.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин присутствовал на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Он находился на трибуне рядом с президентом России Владимиром Путиным. Издание L'AntiDiplomatico отметило, что участие почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде стало свидетельством укрепления связей между двумя странами.