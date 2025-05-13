Джо Байден “по-настоящему слил” демократов, решив слишком поздно отказаться от участия в президентских выборах в США в 2024 году, утверждает авторам новой книги бывший главный помощник предвыборного штаба Камалы Харрис. Дэвид Плауфф, который был менеджером победившей предвыборной кампании Барака Обамы в 2008 году и старшим советником в его Белом доме, был призван помогать Харрис баллотироваться на пост президента после того, как прошлым летом Байден снялся с предвыборной гонки.

Продолжавшийся 107 дней спринт Камалы Харриса против Дональда Трампа был “чертовым кошмаром”, цитируют слова Плауффа авторы Джейка Таппера и Алекса Томпсона в книге "Первородный грех: падение президента Байдена, его сокрытие и его катастрофический выбор снова баллотироваться". Экземпляр книги был получен The Guardian.

“И все это из-за Байдена, - добавляет Плуфф, размышляя о решении бывшего президента США баллотироваться на переизбрание, а затем продержаться более трех недель после того, как катастрофическое выступление на дебатах против Трампа вызвало вопросы о его психическом здоровье и возрасте. – Он нас просто слил”.

Плауфф, наряду с некоторыми другими бывшими сотрудниками администрации Обамы, ранее критиковал Байдена и его роль в поражении демократов. После фиаско Харрис он опубликовал сообщение в соцсетях, о том, что кампания Харрис началась в “глубокой яме”. Позже он удалил свой аккаунт.

В книге описывается, как Плуффу звонили доноры, обеспокоенные снижением энергии, когнитивных способностей и умения Байдена произносить речи. Он, в свою очередь, оказывал давление на Белый дом и Демократическую партию, уверены ли они, что тогдашний президент сможет победить на следующих выборах, и ему неоднократно говорили, что он может это сделать.

Но Таппер, главный вашингтонский корреспондент CNN, и Томпсон, национальный политический корреспондент Axios, побеседовали для книги примерно с 200 людьми, включая членов Конгресса и Белого дома, а также инсайдеров предвыборной кампании. Некоторые били тревогу по поводу остроты ума Байдена и отчаянных попыток его ближайшего окружения и союзников скрыть степень ухудшения его состояния.

Один из высокопоставленных помощников, который уволился из Белого дома, потому что не считал, что Байдену следует баллотироваться, признался авторам, что “мы пытались оградить его от его собственного персонала, поэтому многие люди не осознавали масштабов спада, начавшегося в 2023 году”.

“Я люблю Джо Байдена. Когда дело доходит до порядочности, в политике мало кто может сравниться с ним. Тем не менее, его семья и советники оказали медвежью услугу стране и партии, позволив ему снова баллотироваться.”, – говорит источник.

Известный стратег-демократ говорит о решимости Байдена добиваться переизбрания: “Это было отвратительно. Он украл выборы у Демократической партии; он украл их у американского народа”.

"Первородный грех" - одна из нескольких с нетерпением ожидаемых книг о выборах 2024 года и предполагаемом заговоре Белого дома.

Как напоминает The Guardian, 82-летний Байден, по-видимому, попытался предвосхитить свои разоблачения на прошлой неделе выступлениями в средствах массовой информации в программе Today на BBC Radio 4 и ток-шоу ABC The View. Байден подписал контракт с агентством Creative Artists Agency на представительство и нанял специалиста по коммуникациям Криса Мигера, чтобы помочь укрепить свою общественную репутацию.

Но дебаты, состоявшиеся 27 июня 2024 года в Атланте, не были чем-то необычным, утверждается в книге. По крайней мере, с 2022 года Байден все чаще терял ход мыслей и с трудом запоминал имена своих главных помощников. Его речи могли быть бессвязными, и их трудно было расслышать. Когда он оказался неспособен произнести двухминутное видеообращение, не запинаясь, помощники сняли его на две камеры, чтобы монтаж был менее заметен.

В книге «Первородный грех» рассказывается о том, как видные деятели пытались вмешаться различными способами. Обама посетил Белый дом в 2023 году и предупредил Байдена: “Просто убедитесь, что вы сможете выиграть гонку”.

Ари Эмануэль, влиятельный человек в Голливуде и крупный спонсор демократов, накричал на давнего союзника Байдена Рона Клейна: “Джо Байден не может баллотироваться на переизбрание! Ему нужно уйти! Он не может победить! Каков план ”Б"? - Клейн признал, что никакого плана "Б" не было.

А Чак Шумер, лидер демократов в Сенате, встретился с президентом после дебатов в июле прошлого года в его доме в Рехоботе, штат Делавэр, и обратился к его желанию сохранить свое наследие. Он предупредил Байдена, что если тот останется в гонке и проиграет Трампу, то 50 лет “удивительной, прекрасной работы пойдут прахом". Но дело даже не в этом – вы войдете в американскую историю как одна из самых мрачных фигур”.

По пути к выходу, как сообщается в книге, Байден положил руки на плечи Шумера и сказал ему: “У тебя яйца крупнее, чем у кого-либо из тех, кого я когда-либо встречал”.

Байден вышел из президентской гонки 21 июля и быстро поддержал Камалу Харрис, но было уже слишком поздно, утверждают авторы. Он уже помог свершиться тому, чего больше всего хотел избежать: возвращению Трампа в Белый дом.