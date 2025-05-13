Госдеп: Рубио обсудил украинское урегулирование с главами МИД Украины и ЕС

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудил украинское урегулирование с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Об этом сообщает Госдеп США.

Отмечается, что Рубио также обсудил украинское урегулирование с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, его немецким коллегой Йоханом Вадефулем, главой МИД Польши Радославом Сикорским и главой британского внешнеполитического ведомства Дэвидом Лэмми.

Рубио назвал следующую неделю решающей в переговорах по Украине

Кроме того, Рубио провёл телефонный разговор с главой евродипломатии Каей Каллас.

«Лидеры обсудили дальнейшие шаги по прекращению огня и пути к миру на Украине», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Ранее Рубио назвал прекращение огня и завершение конфликта приоритетами американской администрации по урегулированию на Украине.