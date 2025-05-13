Великобритания и США хотят вечной войны на Украине, они готовы воевать до последнего украинца. Об этом заявил профессор Питер Кузник в беседе с РИА Новости.

«Их политика настолько воинственна. Они хотят, чтобы война на Украине продолжалась вечно. Они готовы сражаться до последнего украинца», — заявил Кузник.

Также профессор отметил, что Запад ошибается, называя начало спецоперации «неспровоцированным». Он отметил, что действия России были оправданы.

На Западе заявили о провале отношений Украины и США

Ранее британский аналитик Майкл Кларк рассказал, что «раздражающий» лидер Украины мешает налаживанию отношений между США и Россией. По словам эксперта, высказывания Зеленского часто раздражали союзников. В ситуации с Дональдом Трампом это осложняется тем, что у американского лидера есть своя собственная «неотфильтрованная манера» поведения.