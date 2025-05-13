NI: Между США и Украиной произошел разрыв
Неспособность украинского руководства вовремя сменить подход в отношениях с Соединенными Штатами привел к разрыву между странами. Об этом 13 мая сообщил журнал National Interest.
«После февральских событий в Белом доме стало ясно, что Владимиру Зеленскому и его команде следует изменить стратегию и тактику. Требования и призывы не подействуют на такого лидера как Трамп», — говорится в материале.
Также отмечается, что подход, который был эффективен в работе с экс-президентом США Джо Байденом, оказался абсолютно неэффективным с действующим американским лидером.
В планах Зеленского увидели ловушку для Трампа
По мнению автора публикации, президент США так и не смог простить Зеленскому скандал с импичментом во время его первого срока.
Как писала «Парламентская газета», ранее глава Белого дома заявил, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры в Турции, предложенные российским президентом. Американский лидер считает, что встреча «как минимум определит, возможна ли сделка».
«Я начинаю сомневаться, что Украина заключит сделку с [Президентом России Владимиром] Путиным. Если нет, то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом», — резюмировал американский лидер.