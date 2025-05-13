Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить членства Украины в НАТО

Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен пообещал не допустить членства Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) и заявил, что не согласится на отправку войск в постсоветскую страну. Об этом политик рассказал во время дебатов, его слова приводит РИА Новости.

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«Я не соглашусь на отправку польских войск на Украину, не соглашусь на принятие Украины в НАТО», — заявил Ментцен.

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Он отметил, что Польша не хочет быть втянутой в украинский конфликт и рисковать жизнями собственных солдат.

Ранее Ментцен заявил, что Польше безразлично, кому принадлежит Крым и где будет проходить российско-украинская граница.