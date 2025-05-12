Действия европейских стран направлены на то, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, пишет обозреватель Иво Шебестик в статье для словацкого портала Slovo.

В субботу, 10 мая, в Киеве прошла встреча так называемой «коалиции желающих». Лидеры Великобритании, Польши, Франции, Германии, Украины обсудили меры по завершению противостояния.

После встречи участники сделали ряд заявлений. В частности, призвали Москву согласиться на 30-дневное прекращение огня по всей линии фронта.

«Запад даже больше хитрит с Украиной, чем с Россией, ведь для Кремля эта идея совершенно неприемлема. Западные «миротворцы» по сути убеждают Москву продолжать бои, так как им нужно продолжать поставки вооружений Киеву и поддерживать «российскую угрозу» в Европе», — отметил Шебестик.

По его словам, все действия Запада в 2014 - 2022 годах были направлены на то, чтобы заставить Россию взяться за оружие. Этой цели удалось достичь, теперь ЕС и США «поддерживают войну как выгодный бизнес».

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Президент США Дональд Трамп призывает к миру, но американские производители оружия зарабатывают на конфликте, подчеркнул эксперт. Он констатировал, что «там, где правят деньги, нет никакого гуманизма, совести, права и правды».