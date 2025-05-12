Санду прокомментировала ситуацию с верительными грамотами посла России

Президент Молдавии Майя Санду рассказала журналистам, что пока не собирается принимать верительные грамоты у нового посла России в Кишиневе Олега Озерова. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Глава страны отметила, что в последние месяцы несколько раз планировалась процедура вручения грамот, однако из-за «недружественных действий со стороны Кремля» этого так и не произошло.

Журналисты попросили Санду назвать дату, когда церемония все же будет проведена.

«Когда это состоится – объявим»,— пояснила президент.

Напомним, что в марте 2025 года спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что Озерову не следует излишне спешить с вручением верительных грамот президенту страны.

«Куда торопится господин Озеров? Куда он торопится? Всему свое время, нужно лишь немного терпения. Больше уважения к Молдавии, и однажды это событие, которого они с нетерпением ждут, произойдет», — отметил Гросу.

Санду примет решение о верительных грамотах посла России в ближайшие недели

На вопрос корреспондентов о том, почему Кишинев не провел это мероприятие раньше, Гросу ответил, что у властей Молдавии были «дела поважнее».