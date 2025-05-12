Зеленский трижды за день заявил о готовности к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 12 мая, трижды заявил о готовности к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

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Первое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Я поддержал президента [США Дональда] Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я открыто сказал, что готов к встрече», — отметил он и подчеркнул, что прибудет в Турцию.

Второй раз он сделал аналогичное заявление после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. А затем в своем вечернем обращении к жителям Украины Зеленский в третий раз заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным.

Накануне в Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили инициативу о возобновлении прямых российско-украинских переговоров. Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.

Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.