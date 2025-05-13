Отставка Владимира Зеленского с поста государства является лучшим решением для Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене.

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Парламентарий отметил, что не представляет себе Зеленского главой мирной Украины. По словам Дубинского, действующий президент является некомпетентным «самовлюбленным павлином». Единственными же приобретенными за все время войны качествами Зеленского стали толерантность к крови, жестокость и авторитаризм.

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Поэтому, заключил депутат, чем скорее Зеленского отстранят от власти, тем лучше будет для «остатков Украины» и украинцев.

6 мая сенатор от Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что режим Зеленского падет после окончания конфликта на Украине.

В тот же день бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что каждое военное поражение ВСУ в рамках конфликта приближает падение нынешнего режима на Украине.

Ранее американский полковник спрогнозировал скорое устранение Зеленского.