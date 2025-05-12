Русские никогда не хотели конфликта с Украиной и коллективным Западом. Такое заявление сделал профессор Хельсинского университета Томас Малинен, передает РИА Новости.

Он считает, что русские хотели «стать частью Европы» через путешествия, бизнес и интеграцию.

«Они никогда не хотели этой войны и надеялись, что она скоро закончится», — считает Малинен.

В связи с этим, по мнению профессора, сейчас россияне разочаровываются и начинают думать, что европейцы действительно их ненавидят.

На Западе сделали прогноз о завершении конфликта на Украине

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. По словам пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. При этом он отметил, что целью предложенных переговоров является устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов РФ.