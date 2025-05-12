Украинский политолог раскрыл, чего страшится Европа на самом деле

Европа боится, что Россия и Соединенные Штаты поделят ее словно Африку 200 лет назад, предположил в эфире YouTube-канала Politeka украинский политолог Руслан Бортник.

В субботу, 10 мая, лидеры Франции, ФРГ, Польши, Великобритании, Украины встретились в Киеве с тем, чтобы обсудить меры по урегулированию конфликта. После встречи главы государств и правительств сделали ряд заявлений. В частности, потребовали от Москвы согласиться на 30-дневное перемирие.

«За столом, где будет решаться будущее конфликта, будут решаться и вопросы тарифов международной торговли, и реальные зоны экономического и политического влияния. Европа не хочет, чтоб ее делили, как Африку 200 лет назад», — отметил Бортник.

В том случае, пояснил политолог, если Москва и Вашингтон договорятся, это будет означать, что часть Европы окажется под неформальным влиянием России, а часть — под американским влиянием.

Лидеры стран ЕС визитами в Киев пытаются показать, что Европа остается влиятельным игроком и определяет будущее Украины, констатировал Бортник.