Президент США Дональд Трамп фактически подорвал стратегию, разработанную президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, направленную на принуждение президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта.

Об этом сообщает украинское интернет-издание Страна.ua.

«Вчера президент США Дональд Трамп фактически разрушил выстроенную Владимиром Зеленским и европейскими лидерами стратегию „принуждения Владимира Путина к миру“ <…>. Глава Белого дома призвал Зеленского „немедленно“ согласиться на прямые переговоры с Путиным», — пишет издание.

По информации Страна.ua, в своем заявлении Трамп не упомянул о необходимости прекращения огня, что вызвало дополнительные опасения касательно возможности урегулирования конфликта. Этот шаг американского лидера может иметь значительные последствия для текущей дипломатической динамики в регионе.

Издание также отмечает, что призыв к немедленным переговорам без предварительных условий прекращения огня может восприниматься как изменение позиции США в отношении конфликта на Украине. Это, в свою очередь, может влиять на отношения между Украиной и ее западными союзниками. В статье подчеркивается, что переговоры без ясных гарантий безопасности могут оказаться рискованным шагом для Украины и ее главы государства, Владимира Зеленского.

Зеленский заявил о готовности Украины к прямым переговорам с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о необходимости встречи между представителями Российской Федерации и Украины, запланированной на 15 мая, и назвал ее очень важной для дальнейшего урегулирования конфликта. О значимости этого события американский лидер сообщил в ходе пресс-конференции в Белом доме.