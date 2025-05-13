В Сети завирусилась фотография надевшего брюки задом наперед Зеленского

Пользователи Сети обратили внимание на снимок президента Украины Владимира Зеленского, на которой его брюки словно надеты задом наперед. Фотография была сделана во время встречи Зеленского с европейскими лидерами в Киеве в минувшие выходные и стала вирусной, передает Daily Mail (DM).

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Издание опубликовало серию фото со встречи западных политиков с украинским лидером, который приветствовал их вместе с женой Еленой Зеленской. По мнению комментаторов, президент Украины не справился со штанами, поскольку на фотографии кажется, будто сзади у него видна молния.

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Как отмечает издание, информация о том, что украинский лидер надел брюки задом наперед, не подтвердилась. Уточняется, что интрига вокруг внешнего вида Зеленского появилась после того, как президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре скандала из-за того, что якобы спрятал пакет с белым порошком во время поездки на Украину.

Ранее Елисейский дворец выпустил заявление, чтобы опровергнуть слухи о кокаиновой зависимости Макрона и уточнить, что предметом, который он прятал от журналистов, была простая салфетка. Однако и в публикации официальной резиденции президента нашли фейк.