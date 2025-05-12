Дания и Италия подготовили письмо с критикой ЕСПЧ

Власти Дании и Италии подготовили письмо, в котором содержится критика в адрес Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает Euractiv.

В письме также содержится призыв к другим странам Европы — авторы просят присоединиться к критике всех недовольных. Согласно тексту, страны выражают недовольство тем, что ЕСПЧ «слишком далеко заходит» в толковании законов, особенно если они касаются вопросов миграции.

Кроме того, письмо также содержит предупреждение о том, что последние решения ЕСПЧ серьезно расширили значение Конвенции за пределы ее первоначального замысла. Как считают авторы письма, эти действия также ограничили способность «принимать политические решения в наших собственных демократиях».

Как отмечает источник, поддержать это письмо могут Чехия, Финляндия, Польша и Нидерланды.