В ФРГ призвали Киев принять предложение России о переговорах

Украина должна принять предложение РФ о переговорах в Турции, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре. Об этом пишет РИА Новости.

Партия АдГ полагает, что Киеву следует принять российское предложение о прямых двусторонних переговорах, которые должны состояться в предстоящий четверг, 15 мая, в Стамбуле, уточнил парламентарий.

Котре заметил, что Украине стоит пойти на этот шаг без предварительно согласованных условий в форме безоговорочного 30-дневного прекращения огня.

Администрация США не намерена поддерживать эскалацию или затягивание конфликта на Украине, а напротив — неоднократно и ясно высказывалась за скорейшее прекращение боевых действий и за прямые переговоры, отметил депутат.

Напомним, что в субботу, 10 мая, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели встречу с Владимиром Зеленским в Киеве.

После встречи Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в том случае, если Москва не примет условия предлагаемого Западом перемирия на 30 дней.