Орбан оценил стратегию Запада в отношении России

Западная стратегия, которая имела целью сломить Россию, успехом не увенчалась, отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет «Интерфакс».

Глава правительства заметил, что российская экономика не рухнула. Он добавил, что лидеры европейских стран пока не осмеливаются признать то, что проиграли в противостоянии с Россией.

Вместе с тем, уточнил Орбан, «Европа продолжает войну и действует так, как будто победа возможна».

В Венгрии иное мышление, пояснил премьер. Венгры полагают, пояснил он, что чем дольше длится конфликт, тем больше жизней будет погублено, а ситуация на поле боя будет хуже.

Орбан отметил, что предложение ЕК отказаться от российских энергоресурсов просто убило бы венгерскую экономику. Это приведет к тому, сказал он, что цены на электричество для домохозяйств и промышленных площадок вырастут вдвое.

Орбан: прием Украины в ЕС приведет к войне Европы с Россией

По его словам, венгерские семьи не могут себе такое позволить, поэтому жители страны желают мира и хотят как можно скорее отказаться от политики экономических санкций.