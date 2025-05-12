Главу киевского режима Владимира Зеленского высмеяли в соцсетях из-за фотографии, где он якобы надел брюки задом наперед. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

© Московский Комсомолец

Газета отмечает, что фотография Зеленского стала вирусной после того, как некоторые пользователи заметили, что украинский лидер, вероятно, надел задом наперед брюки.

Такой вывод некоторые внимательные пользователи сделали после рассмотрения серии субботних снимков из Киева, на которых Зеленский рядом с женой Еленой приветствует премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. На ягодицах Зеленского усмотрели молнию.

© Соцсети

Один из комментаторов назвал это смешным, другой добавил, что ему и впрямь не стоит носить костюмы. Третий предположил, что штаны просто “разошлись по шву”.

Китайцы высмеяли Зеленского

Ранее Зеленский заявил Эрдогану о готовности к прямым переговорам с Путиным.