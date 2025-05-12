В Киеве сделали предостережение по поводу Зеленского

Владимир Зеленский на возможной встрече в Стамбуле вел бы себя так же, как и во время конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом у себя в Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

К своему посту он прикрепил видеофрагмент перепалки Зеленского и Трампа, которая произошла между ними в Овальном кабинете в конце февраля. Целью их встречи было подписание сделки по редкоземельным металлам, однако из-за случившегося конфликта этого так и не произошло. В частности, во время перепалки Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США и заявил, что он не готов к мирному урегулированию конфликта.

«На секунду представил Зеленского на встрече в Стамбуле, а потом вспомнил, что это уже было. Просто он не понимает с первого раза», — написал Дубинский под видеороликом.

Раскрыт призыв Эрдогана к Зеленскому

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Зеленский поддержал эту идею, заявив, что лично приедет на встречу и выразил готовность встретиться с российским главой, если он тоже прибудет в Турцию. Кроме того на переговоры делегаций РФ и Украины может прилететь Трамп.