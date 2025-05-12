На Украине раскрыли деталь указа Зеленского о запрете переговоров с Путиным

Указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным не распространяется на самого украинского лидера Владимира Зеленского.

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Деталь документа раскрыл глава комитета Рады по внешней политике Александр Мережко, его слова приводит издание «Время.ua» в своем Telegram-канале.

«Сам президент решает, с кем вести переговоры, когда, в каком формате, и это Конституционная норма. Потому что по-логике президент не мог сам себе запретить своим указом вести переговоры с Путиным», — подчеркнул Мережко.

Осенью 2022 года Зеленский издал указ, который запрещает украинским властям вести прямые переговоры с Путиным. Глава Украины прежде не заявлял о готовности отменить это распоряжение.

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12 мая 2025 года Зеленский созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил о готовности к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.