СМИ: Трамп разрушил стратегию Зеленского по принуждению Путина

Президент США Дональд Трамп фактически разрушил выстроенную Владимиром Зеленским стратегию принуждения лидера России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Страна.ua.

Там указали, что 10 мая своим заявлением Зеленский и его европейские союзники фактически выставили Путину ультиматум, который заключался в том, что либо он соглашается на прекращение огня на 30 дней с 12 мая, либо РФ ждут «жесткие санкции». Президент России отверг эту идею, выступив со встречным предложением возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Зеленский и его европейские союзники этот сценарий «ожидаемо отвергли».

«Во всей этой конструкции, однако, не хватало важнейшего элемента — подтверждения, что с позицией Киева и европейцев по ультиматуму Путину согласен Трамп. И вчера вечером Трамп наконец-то сказал свое слово и оно полностью обнулило выдвинутый Путину ультиматум. Он призвал Зеленского немедленно согласится на прямые переговоры с Путиным. И, при этом, о необходимости прекращения огня он не упомянул», — говорится в тексте.

Отмечается, что Зеленский последовал совету Трампа и согласился на переговоры с Путиным. Более того он заявил о намерении лично присутствовать на встрече.

Ранее стало известно, что на встречу делегаций РФ и Украины в Турции может прилететь и сам Трамп. Президент США выразил уверенность, что итоги переговоров будут хорошими.