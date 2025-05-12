Зеленский поддержал слова Трампа о прямых переговорах с Путиным

Владимир Зеленский поддержал слова президента США Дональда Трампа о необходимости прямых переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на соцсети Зеленского.

По словам Зеленского, он приедет на переговоры с делегацией из России, которые пройдут 15 мая в Стамбуле. Он также добавил, что готов встретиться с Путиным, если тот тоже прибудет в Турцию.

«Слышал только что заявление президента Трампа. Очень важные слова. Я поддержал президента Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я откровенно сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи. И, конечно, все мы в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами — на этой встрече в Турции», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что он может прилететь на встречу делегаций России и Украины в Турции.