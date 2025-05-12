Каллас раскритиковали за дерзкие слова о России

Пользователи социальной сети X раскритиковали главу евродипломатии Каю Каллас за дерзкие слова о России, пишет РИА Новости.

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Дипломат заявила ранее, что президент России Владимир Путин якобы должен немедленно договориться с Украиной о перемирии на 30 дней.

Комментаторы отметили, что никто не будет вести переговоры с Каллас, так как ей нет доверия.

«А если Путин не согласится, что вы будете делать?», — задал риторический вопрос один из пользователей.

Подписчики подчеркнули, что Брюссель не может диктовать условия, так как проигрывает в противостоянии.

«Путин предложил прямые переговоры, что гораздо лучше фальшивого прекращения огня, дающего Украине месяц на отдых и перевооружение», — разъяснили пользователи.

В России отреагировали на ультиматум Каллас по переговорам

Ранее депутат комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что заявление Каллас на языке ультиматума в адрес России неприемлемо.