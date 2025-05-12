Пакистан объявил о завершении операции "Буньян-ун-Марсус" против Индии

Пакистан завершил военную операцию "Буньян-ун-Марсус", начавшуюся в ответ на действия Индии. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на заявление пресс-службы армии страны. "По данным Межведомственной службы по связям с общественностью, действия, проведенные 6 и 10 мая, были частью указанной военной операции", - говорится в материале. Пакистан начал военную операцию против Индии в ночь на 10 мая, заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия. Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за это на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".