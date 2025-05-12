Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть президента США Дональда Трампа на встрече в Стамбуле.

О предстоящей встрече в Турции украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Все мы на Украине хотели бы, чтобы Президент Трамп смог быть там с нами — на этой встрече в Турции. Это верная идея», — заявил Зеленский. Он добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может организовать встречу лидеров трех стран.

11 мая президент России Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле, 15 мая. Он заявил, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.

Трамп может прилететь на встречу делегаций России и Украины 15 мая

В тот же день Владимир Зеленский ответил Владимиру Путину, что будет лично ждать его на переговорах в Турции при условии прекращения огня.