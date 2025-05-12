В Лондоне полиция расследует пожар в доме премьера Стармера

Расследование проводится в Лондоне после сообщений о пожаре в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Об этом РИА Новости сообщили в Службе столичной полиции Соединённого Королевства. Там указали, что 12 мая лондонская пожарная служба сообщила правоохранителям о пожаре в жилом доме, расположенном по адресу Каунтесс-роуд, NW5.

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Входу в здание был нанесён ущерб, никто не пострадал. В настоящее время проводится расследование пожара...», — указал собеседник агентства.

В Британии загорелся дом Кира Стармера

В середине апреля газета The Telegraph сообщила, что в Британии полиция расследует осквернение 85 мусульманских могил.