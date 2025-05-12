Тот, кто не хочет готовиться к обороне, должен учить русский язык. Такое заявление на саммите Людвига Эрхарда в Германии сделала депутат Европарламента и председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, передает Focus.

Она отметила, что ФРГ «не наращивает вооружения, а готовится к обороне».

«Тем, кто не готов к этому, стоит начать учить русский язык», — заявила Штрак-Циммерман.

При этом, по ее словам, в рядах немецкой армии есть много недостатков, которые требуют устранения. Кроме того политик считает, что солдатам ФРГ необходима «лучшая социальная поддержка».

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Напомним, что в Москве неоднократно заявляли, что не собираются нападать и воевать со странами НАТО. В частности, об этом говорил сам президент РФ Владимир Путин. Несмотря на это в НАТО продолжают утверждать обратное.