Моди заявил о приостановке Индией ударов по Пакистану

Власти Индии приняли решение приостановить удары по Пакистану. С заявлением об этом выступил премьер-министр республики Нарендра Моди.

Обращаясь к нации, он отметил, что продолжительность этой приостановки будет зависеть в дальнейшем от шагов Исламабада.

«Мы только отложили наши удары по Пакистану», — цитирует Моди ТАСС.

Он добавил, что новая атака на Индию повлечёт за собой «сокрушительное возмездие». Моди также указал, что страна не потерпит никакого ядерного шантажа.

Ранее сообщалось, что в Индии откроются 32 аэропорта, которые были закрыты из-за обострения отношений с Пакистаном.