Трамп может прилететь на встречу делегаций России и Украины 15 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что он может прилететь на встречу делегаций России и Украины, которая запланирована на 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы Белого дома, он оптимистично настроен по поводу грядущей встречи. При этом Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский также могут посетить эту встречу.

Впрочем, Трамп пока не уверен, что у него получится посетить Стамбул в назначенный день. Как уточнил глава Белого дома, на 15 мая у него уже назначено много встреч.

«Я настоял на том, чтобы эта встреча состоялась, и она состоится. Я думаю, что итоги встречи в четверг в Турции между Россией и Украиной будут хорошими. Я полагаю, что оба лидера собирались быть там. Я думал о том, чтобы прилететь туда», — заявил он.

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Ранее Путин предложил возобновить прямые переговоры между Москвой и Киевом. Позже Владимир Зеленский заявил, что хочет провести личную встречу с Путиным в Турции.