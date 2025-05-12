Трамп: США предотвратили ядерную войну между Индией и Пакистаном

США остановили конфликт между двумя ядерными державами, Индией и Пакистаном, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Нью-Дели и Исламабад 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня.

«Мы остановили ядерный конфликт. Я думаю, это могло бы стать настоящей ядерной войной. Миллионы людей могли бы погибнуть», — отметил Трамп.

Индия и Пакистан договорились о прекращении огня

Президент подчеркнул, что «очень гордится» таким результатом.