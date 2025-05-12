Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что Россию ждут новые санкции, если президент РФ Владимир Путин в очередной раз откажется от временного перемирия, пишет обозреватель Елизавета Рансбургай (Elizabeta Ranxburgaj) в статье для The Mirror.

Глава правительства подчеркнул, что лидеры Европы призывают Путина к ответу. Он добавил, что для российского президента нет больше никаких «но» и «если».

Стармер отметил, что если президент России действительно готов к миру, у него есть единственный шанс «доказать это прямо сейчас».

Подписчики газеты резко раскритиковали премьера и других европейских лидеров, высказались о текущей международной повестке.

«Я посмотрел парад на Красной площади. Все знают, что СССР был не без недостатков, но, если бы не русские, мы бы сейчас с вами говорили по-немецки. Миллионы жизней принесли в жертву, и я им благодарен. А то, что сейчас моя страна поддерживает ультранацистов на Украине, — это самый позорный результат из возможных», — разъяснил один из комментаторов.

Подписчики отметили, что Европе не следует полагаться на президента США Дональда Трампа, «у которого семь пятниц на неделе».

«Простите, а Путин вообще в курсе, кто этот Стармер? Наш премьер-министр хорош, только когда угрожает пенсионерам и инвалидам», — поинтересовался один из пользователей.

Комментаторы предположили, что президент России все же мог получить «послание» Стармера, но оно вызвало у него только смех.

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Подписчик признал, что голосовал за действующего премьера королевства, но теперь хочет «вернуть свой голос обратно». Он добавил, что политику наплевать на жителей страны, ему нравится подливать масла в огонь.