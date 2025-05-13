Госдеп назвал переговоры в Стамбуле критическим шансом для мира

Илья Родин

Соединенные Штаты считают вероятные переговоры России и Украины в Стамбуле «критической возможностью» для достижения мира, заявил во вторник, 13 мая, заместитель официального представителя Госдепа США Томми Пигот. Об этом пишет РИА Новости.

Госдеп назвал встречу РФ и Украины «критической возможностью» для мира
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Президент России Владимир Путин ранее предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

«Встреча в Стамбуле является критической возможностью для прямых переговоров России и Украины. Это критически важная возможность, чтобы провести прямые переговоры, чтобы попытаться достичь прекращения огня, а затем и долговременного мира», — отметил Пигот.

Ранее сообщалось, что на переговоры в Стамбуле отправятся госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник по Украине Кит Келлог и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

По словам экспертов, чиновники не планируют участвовать в переговорном процессе, а лишь будут наблюдать за его ходом.

Нидерландский журналист, политолог Аб Гителинк предположил, что участие США в переговорах в Стамбуле будет способствовать заключению мирной сделки, так как американцы могут стать своего рода «мостом» между Россией, Украиной и европейцами.

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