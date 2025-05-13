Госдеп назвал встречу РФ и Украины «критической возможностью» для мира

Соединенные Штаты считают вероятные переговоры России и Украины в Стамбуле «критической возможностью» для достижения мира, заявил во вторник, 13 мая, заместитель официального представителя Госдепа США Томми Пигот. Об этом пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

«Встреча в Стамбуле является критической возможностью для прямых переговоров России и Украины. Это критически важная возможность, чтобы провести прямые переговоры, чтобы попытаться достичь прекращения огня, а затем и долговременного мира», — отметил Пигот.

Ранее сообщалось, что на переговоры в Стамбуле отправятся госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник по Украине Кит Келлог и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

По словам экспертов, чиновники не планируют участвовать в переговорном процессе, а лишь будут наблюдать за его ходом.

Нидерландский журналист, политолог Аб Гителинк предположил, что участие США в переговорах в Стамбуле будет способствовать заключению мирной сделки, так как американцы могут стать своего рода «мостом» между Россией, Украиной и европейцами.