Президент Сша Дональд Трамп заявил, что торговые отношения с Европейским союзом "во многих отношениях отвратительнее", чем с Китаем.

По словам Трампа, США фактически "субсидируют" систему здравоохранения Германии и другие социальные программы ЕС из-за "неравноправной" торговли.

Ранее Вашингтон и Пекин достигли соглашения о взаимном снижении пошлин.

Трамп может прилететь на встречу делегаций России и Украины 15 мая

Также Трамп ранее заявил, что планирует провести телефонный разговор с председателем Си Цзиньпином.