Трамп неожиданно охарактеризовал ЕС: "Отвратительно"
Президент Сша Дональд Трамп заявил, что торговые отношения с Европейским союзом "во многих отношениях отвратительнее", чем с Китаем.
По словам Трампа, США фактически "субсидируют" систему здравоохранения Германии и другие социальные программы ЕС из-за "неравноправной" торговли.
Ранее Вашингтон и Пекин достигли соглашения о взаимном снижении пошлин.
Трамп может прилететь на встречу делегаций России и Украины 15 мая
Также Трамп ранее заявил, что планирует провести телефонный разговор с председателем Си Цзиньпином.