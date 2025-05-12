Нетаньяху после встречи с Уиткоффом отправит делегацию в Катар

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом распорядился направить 13 мая делегацию переговорщиков по сектору Газа в Катар.

Об этом сообщает канцелярия израильского премьера, передает ТАСС.

«На встрече премьер-министр обсудил последние усилия по реализации сделки по освобождению заложников, предложенной Уиткоффом, перед расширением боевых действий в секторе Газа», — говорится в сообщении.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против палестинского движения ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Действия израильской армии стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.

11 мая сообщалось, что некоторые семьи израильских и американских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, пытались убедить президента США Дональда Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для завершения конфликта.